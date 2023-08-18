"Найближчим часом будуть добрі новини": представник ГУР про обмін військовополоненими

Цитата

"2598 українців повернуто з російської неволі станом на зараз, і 48 обмінів вже відбулося. Робота й підготовка над наступними триває. Ми чекаємо, сподіваємось, що найближчим часом будуть добрі новини, чергові добрі новини для родин наших захисників та захисниць. Але звичайно роботи ще дуже й дуже багато", - сказав він.

Деталі

Крім цього, Юсов розповів, що близько 22 тисяч російських військових висловили бажання взяти участь у державному проєкті "Хочу жить". За його словами, за кожним таким випадком стоїть "довга, тривала і небезпечна" операція, проводяться відповідні перевірки військовослужбовців рф та підготовка.

На питання журналісти, чи висловлюють окупанти бажання перейти на бік України, представник ГУР відповів: "Так, такі випадки є. У тому числі серед тих, хто зараз знаходиться на території табору, де утримуються російські військовополонені".

Своєю чергою, речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко зазначив, що більшість осіб, з тих, хто здається у полон, - рядові.

"Але і офіцерів є вдосталь. Коли відбуваються операції по виходу на нашу територію, то здаються як по одному, так і групами, і разом з офіцерами, і зброєю", - підсумував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові місця для утримання військовополонених створювати не потрібно - Малюська

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада України звернеться до міжнародних інституцій, парламентів та урядів іноземних держав щодо повернення військовополонених захисників Маріуполя.