"Найближчим часом будуть добрі новини": представник ГУР про обмін військовополоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на сьогодні з російського полону вдалося повернути більше, ніж дві тисячі українців, відбулося 48 обмінів. Наразі триває організація над наступними обмінами, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"2598 українців повернуто з російської неволі станом на зараз, і 48 обмінів вже відбулося. Робота й підготовка над наступними триває. Ми чекаємо, сподіваємось, що найближчим часом будуть добрі новини, чергові добрі новини для родин наших захисників та захисниць. Але звичайно роботи ще дуже й дуже багато", - сказав він.
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Крім цього, Юсов розповів, що близько 22 тисяч російських військових висловили бажання взяти участь у державному проєкті "Хочу жить". За його словами, за кожним таким випадком стоїть "довга, тривала і небезпечна" операція, проводяться відповідні перевірки військовослужбовців рф та підготовка.
На питання журналісти, чи висловлюють окупанти бажання перейти на бік України, представник ГУР відповів: "Так, такі випадки є. У тому числі серед тих, хто зараз знаходиться на території табору, де утримуються російські військовополонені".
Своєю чергою, речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко зазначив, що більшість осіб, з тих, хто здається у полон, - рядові.
"Але і офіцерів є вдосталь. Коли відбуваються операції по виходу на нашу територію, то здаються як по одному, так і групами, і разом з офіцерами, і зброєю", - підсумував він.
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Нагадаємо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада України звернеться до міжнародних інституцій, парламентів та урядів іноземних держав щодо повернення військовополонених захисників Маріуполя.