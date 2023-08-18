"В ближайшее время будут хорошие новости": представитель ГУР об обмене военнопленными
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на сегодня из российского плена удалось вернуть более двух тысяч украинцев, состоялось 48 обменов. Сейчас продолжается организация над следующими обменами, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге, передает корреспондент УНН.
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"2598 украинцев возвращено из российской неволи по состоянию на сейчас, и 48 обменов уже состоялось. Работа и подготовка над следующими продолжается. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время будут хорошие новости, очередные хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но конечно работы еще очень и очень много", - сказал он.
Детали
Кроме этого, Юсов рассказал, что около 22 тысяч российских военных выразили желание принять участие в государственном проекте "Хочу жить". По его словам, за каждым таким случаем стоит "долгая, длительная и опасная" операция, проводятся соответствующие проверки военнослужащих рф и подготовка.
На вопрос журналистов, выражают ли оккупанты желание перейти на сторону Украины, представитель ГУР ответил: "Да, такие случаи есть. В том числе среди тех, кто сейчас находится на территории лагеря, где содержатся российские военнопленные".
В свою очередь, представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко отметил, что большинство лиц, из тех, кто сдается в плен, - рядовые.
"Но и офицеров достаточно. Когда происходят операции по выходу на нашу территорию, то сдаются как по одному, так и группами, и вместе с офицерами, и оружием", - подытожил он.
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Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины обратится к международным институтам, парламентам и правительствам иностранных государств относительно возвращения военнопленных защитников Мариуполя.