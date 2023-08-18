"В ближайшее время будут хорошие новости": представитель ГУР об обмене военнопленными

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"2598 украинцев возвращено из российской неволи по состоянию на сейчас, и 48 обменов уже состоялось. Работа и подготовка над следующими продолжается. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время будут хорошие новости, очередные хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но конечно работы еще очень и очень много", - сказал он.

Детали

Кроме этого, Юсов рассказал, что около 22 тысяч российских военных выразили желание принять участие в государственном проекте "Хочу жить". По его словам, за каждым таким случаем стоит "долгая, длительная и опасная" операция, проводятся соответствующие проверки военнослужащих рф и подготовка.

На вопрос журналистов, выражают ли оккупанты желание перейти на сторону Украины, представитель ГУР ответил: "Да, такие случаи есть. В том числе среди тех, кто сейчас находится на территории лагеря, где содержатся российские военнопленные".

В свою очередь, представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко отметил, что большинство лиц, из тех, кто сдается в плен, - рядовые.

"Но и офицеров достаточно. Когда происходят операции по выходу на нашу территорию, то сдаются как по одному, так и группами, и вместе с офицерами, и оружием", - подытожил он.

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Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины обратится к международным институтам, парламентам и правительствам иностранных государств относительно возвращения военнопленных защитников Мариуполя.