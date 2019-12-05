Найбільший виробник курятини України віддав 132 млн грн на соціальні проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За 10 місяців цього року найбільшій в Україні виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) профінансував соціальні проекти на загальну суму 132,6 млн грн, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби агрохолдингу у Facebook.
Найбільше коштів була спрямовано на розвиток та модернізацію дорожньої інфраструктури у регіонах присутності потужностей МХП – понад 40 млн грн.
Крім того, чималими були інвестиції в соціальну інфраструктуру загального користування – 29,3 млн грн.
Ще 17,3 млн грн МХП спрямував у якості допомоги освітнім закладам. Йдеться, зокрема, про реалізацію освітніх проектів, ремонт дитячих садочків, допомогу школам та вищим навчальним закладам.
У МХП розповіли, що це далеко не повний перелік проектів, які фінансує агрохолдинг.
"У кожної громади є свої потреби і проблеми, до вирішення яких долучаються підприємства холдингу", - йдеться у повідомленні.
Один із найпопулярніших і потрібних проектів має назву "Лікар для села". В рамках дії програми в українські села приїжджають вузькоспеціалізовані фахівці – кардіологи, стоматологи, офтальмологи та інші.
На сучасному обладнанні, яке фахівці привозять з собою, жителі сіл отримують консультації і допомогу. Прийом пацієнтів - безкоштовний.
"В цю ініціативу інвестовано 7,2 млн грн", - розповіли у прес-службі агрохолдингу.