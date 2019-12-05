Найбільший виробник курятини України віддав 132 млн грн на соціальні проекти

КИЇВ. 5 грудня. УНН. За 10 місяців цього року найбільшій в Україні виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) профінансував соціальні проекти на загальну суму 132,6 млн грн, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби агрохолдингу у Facebook.