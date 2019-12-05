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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 57472 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 32130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 17:33 • 142600 просмотра

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Крупнейший производитель курятины Украины отдал 132 млн грн на социальные проекты

Крупнейший производитель курятины Украины отдал 132 млн грн на социальные проекты

Киев  •  УНН

 • 11039 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За 10 месяцев этого года крупнейшей в Украине производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) профинансировал социальные проекты на общую сумму 132,6 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы агрохолдинга в Facebook.

Больше всего средств было направлено на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах присутствия мощностей МХП - более 40 млн грн.

Кроме того, большими были инвестиции в социальную инфраструктуру общего пользования - 29,3 млн грн.

Еще 17,3 млн грн МХП направил в качестве помощи образовательным учреждениям. Речь идет о реализации образовательных проектов, ремонте детских садов, помощи школам и высшим учебным заведениям.

В МХП рассказали, что это далеко не полный перечень проектов, которые финансирует агрохолдинг.

"У каждой общины есть свои потребности и проблемы, к решению которых привлекаются предприятия холдинга", - говорится в сообщении.

Один из самых популярных и нужных проектов называется "Врач для села". В рамках действия программы в украинские села приезжают узкоспециализированные специалисты - кардиологи, стоматологи, офтальмологи и другие.

На современном оборудовании, которое специалисты привозят с собой, жители сел получают консультации и помощь. Прием пациентов - бесплатный.

"В эту инициативу инвестировано 7,2 млн грн", - рассказали в пресс-службе агрохолдинга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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