Науковці США просять Д.Трампа не відмовлятися від угоди з Іраном

Як зазначає видання, майбутній президентській адміністрації США не слід відмовлятися від угоди щодо ядерної програми Ірану. З відповідним проханням до обраного президента Сполучених Штатів звернулись близько 40 американських науковців. Прохання міститься у відкритому листі 37 вчених, про який у понеділок, 2 січня, повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що у листі науковці, посилаючись на власні технічні оцінки, зазначають, що угода з Іраном - є могутнім засобом протидії іранській програмі з розробки ядерної зброї.

"Ми закликаємо вас зберегти цей вкрай важливий стратегічний актив США", - наголосили вони.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп назвав домовленості з Іраном.