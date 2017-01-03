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Ученые США просят Д.Трампа не отказываться от соглашения с Ираном

Ученые США просят Д.Трампа не отказываться от соглашения с Ираном

Киев • УНН

 • 6779 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Около 40 ведущих американских ученых обратились в открытом письме к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от соглашения по ядерной программе Ирана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает издание, будущей президентской администрации США не следует отказываться от соглашения по ядерной программе Ирана. С соответствующей просьбой к избранному президенту Соединенных Штатов обратились около 40 американских ученых. Просьба содержится в открытом письме 37 ученых, о котором в понедельник, 2 января, сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что в письме ученые, ссылаясь на собственные технические оценки, отмечают, что соглашение с Ираном - является мощным средством противодействия иранской программе по разработке ядерного оружия.

"Мы призываем вас сохранить этот крайне важный стратегический актив США", - отметили они.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Д.Трамп назвал договоренности с Ираном.

 

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