Натяжні стелі Арт Декор: практично, ефектно, актуально
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Встановлення натяжних стель стало справжнім трендом в оформленні інтер’єрі. Що в жодному разі не дивно: адже вони відрізняються доступною ціною та підходять для оформлення житлових, громадських та виробничих приміщень. Натяжні стелі Art Decor – відмінна можливість досягти гармонії в оформленні вашого будинку або квартири, офісу або торгового приміщення, обираючи з величезного переліку матеріалів, фактур, стилістичних напрямків та конструкцій.
Обираємо фактуру
Встановлення натяжної стелі потребує лише декількох годин. А чи знаєте ви, що, обираючи певну кольорову гаму та фактуру, можна створювати справжні, довершені та гармонійні інтер’єри, стильні та вишукані. Поняття фактури досить містке, воно включає особливості структури поверхні та ступінь заломлення світла та навіть візуальну схожість з іншими матеріалами. Ось декілька найбільш поширених варіантів:
● Глянцева поверхня – гладка, відображає світло та деталі інтер’єру, надаючи приміщенню високої стелі та додаткового простору. Кімната з глянцевою натяжною стелею виглядає світлішою, а фарби – яскравішими. Глянцева стеля ідеально виглядає у сучасних лаконічних інтер’єрах та приміщеннях в стилі модерн.
● Матові натяжні стелі виготовляють з ПВХ-плівки або тканини. Матова фактура поглинає світло, на дотик вона може бути гладкою або шорсткою та нагадувати штукатурку. Це чудове вирішення для спальні, вітальні, дитячої кімнати, доречне в житловому, офісному або торговому приміщенні, що оформлене у класичному, етнічному або мінімалістичному стилі.
● Сатинова поверхня натяжної стелі – займає проміжну позицію між попередніми варіантами. Сатинова стеля, всупереч назві, виготовлена з плівки та має не надто виражену текстуру, що нагадує сатин. Відтінок такої стелі змінюється залежно від кута освітлення. Сатинові полотна на стелі виглядають вишукано та розкішно, тож чудово доповнюють мінімалістичні стилі та вічну класику.
Натяжні стелі з плівки
Усе перелічене розмаїття фактур натяжної стелі легко реалізувати, використовуючи різні види ПВХ-плівки. Цей матеріал уже тривалий час залишається надзвичайно популярним – адже є надзвичайно практичним:
● не боїться вологи та витримає протікання води – отже, врятує вашу квартиру від затоплення;
● чудово виглядає за умов найпростішого догляду;
● вирізняється величезним розмаїттям кольорової гами та текстури;
● доступний за ціною.
Потребуєте поновленої стелі у вашому будинку, квартирі або офісі? Компанія «Арт Декор» пропонує величезний вибір натяжних стель за доступною ціною, забезпечить попередній розрахунок вартості та бездоганний монтаж стелі будь-якої складності.