Натяжні стелі Арт Декор: практично, ефектно, актуально

ukru
29 березня, 17:57 • 269013 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 353484 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 295832 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 331113 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 296454 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217464 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202647 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163375 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 532349 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175433 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 169918 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 159527 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 66460 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 74762 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 77338 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 389450 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 532343 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 566438 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 563631 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 463655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 203813 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 353471 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174097 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165094 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136091 перегляди
Актуальне
Натяжні стелі Арт Декор: практично, ефектно, актуально

Натяжні стелі Арт Декор: практично, ефектно, актуально

Київ • УНН

 • 290300 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Встановлення натяжних стель стало справжнім трендом в оформленні інтер’єрі. Що в жодному разі не дивно: адже вони відрізняються доступною ціною та підходять для оформлення житлових, громадських та виробничих приміщень. Натяжні стелі Art Decor – відмінна можливість досягти гармонії в оформленні вашого будинку або квартири, офісу або торгового приміщення, обираючи з величезного переліку матеріалів, фактур, стилістичних напрямків та конструкцій.

Обираємо фактуру

Встановлення натяжної стелі потребує лише декількох годин. А чи знаєте ви, що, обираючи певну кольорову гаму та фактуру, можна створювати справжні, довершені та гармонійні інтер’єри, стильні та вишукані. Поняття фактури досить містке, воно включає особливості структури поверхні та ступінь заломлення світла та навіть візуальну схожість з іншими матеріалами. Ось декілька найбільш поширених варіантів:

● Глянцева поверхня – гладка, відображає світло та деталі інтер’єру, надаючи приміщенню високої стелі та додаткового простору. Кімната з глянцевою натяжною стелею виглядає світлішою, а фарби – яскравішими. Глянцева стеля ідеально виглядає у сучасних лаконічних інтер’єрах та приміщеннях в стилі модерн.

● Матові натяжні стелі виготовляють з ПВХ-плівки або тканини. Матова фактура поглинає світло, на дотик вона може бути гладкою або шорсткою та нагадувати штукатурку. Це чудове вирішення для спальні, вітальні, дитячої кімнати, доречне в житловому, офісному або торговому приміщенні, що оформлене у класичному, етнічному або мінімалістичному стилі.

● Сатинова поверхня натяжної стелі – займає проміжну позицію між попередніми варіантами. Сатинова стеля, всупереч назві, виготовлена з плівки та має не надто виражену текстуру, що нагадує сатин. Відтінок такої стелі змінюється залежно від кута освітлення. Сатинові полотна на стелі виглядають вишукано та розкішно, тож чудово доповнюють мінімалістичні стилі та вічну класику.

Натяжні стелі з плівки

Усе перелічене розмаїття фактур натяжної стелі легко реалізувати, використовуючи різні види ПВХ-плівки. Цей матеріал уже тривалий час залишається надзвичайно популярним – адже є надзвичайно практичним:

● не боїться вологи та витримає протікання води – отже, врятує вашу квартиру від затоплення;
● чудово виглядає за умов найпростішого догляду;
● вирізняється величезним розмаїттям кольорової гами та текстури;
● доступний за ціною.

Потребуєте поновленої стелі у вашому будинку, квартирі або офісі? Компанія «Арт Декор» пропонує величезний вибір натяжних стель за доступною ціною, забезпечить попередній розрахунок вартості та бездоганний монтаж стелі будь-якої складності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59