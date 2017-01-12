Нацрада заборонила телеканал "Дождь" у кабельних мережах

Як зазначається, Нацрадою було зафіксовано розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог закону “Про рекламу”. До того ж, зі слів голови Нацради Юрія Артеменка, були зафіксовані порушення закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

“Зокрема, телеканал транслював сюжети з інформацією, яка свідчить про незнання державних кордонів і зазіхає на територіальну цілісність України”, - сказав Ю.Артеменко.

Член Нацради Сергій Костинський заявив, що телеканал гарантував дотримання українського законодавства, однак на практиці цього не сталося.

“Річ у тім, що протягом усього 2016 року ми неодноразово фіксували порушення державного законодавства України з боку "Дождя". Вони транслювали російську рекламу. Ми зробили крок назустріч телеканалу і звернулися до них з проханням усунути порушення. Нам обіцяли припинити це і за два місяці з’явилася українська версія "Дождя“ без реклами. Але вона так і не надійшла в Нацраду”, - сказав він.

Також С.Костинський додав, що журналісти телеканалу регулярно порушували українське законодавство у питанні Криму.

“Ключова проблема, яку ми зафіксували, - це питання Криму. Ми знаємо, що відповідь на запитання "Чий Крим?“ ставить крапки над і, як сприймати ту чи іншу людину. Журналісти "Дождя“ їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії. Це регулярні випадки”, - заявив він.

Як зазначається, Нацрада "одностайно проголосувала за виключення каналу зі списку іноземних програм, які відповідають списку Європейської конвенції, і дала провайдерам місяць для набуття чинності рішенням, щоб вони замінили цей канал на інший".

Також вказано, що Нацрада на три місяці заборонила трансляцію каналу “Телеклуб” за показ заборонених українським законодавством фільмів російського виробництва. За цей час Нацрада має звернутися до ліцензіата (в Німеччину) і повідомити про своє рішення.