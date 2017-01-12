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Нацсовет запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях

Нацсовет запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях

Киев • УНН

 • 14385 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единодушно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой, передает УНН со ссылкой на "Телекритика".

Как отмечается, Нацсоветом было зафиксировано размещения коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона "О рекламе". К тому же, по словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В частности, телеканал транслировал сюжеты информации, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины", - сказал Ю.Артеменко.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло.

"Дело в том, что в течение всего 2016 г. мы неоднократно фиксировали нарушения национального законодательства Украины со стороны "Дождя". Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это и через два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет", - сказал он.

Также С.Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

"Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, - это вопрос Крыма. Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над и как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", - заявил он.

Как отмечается, Нацсовет "единогласно проголосовал за исключение канала из списка иностранных программ, которые соответствуют списку Европейской конвенции, и дал провайдерам месяц для вступления в силу решения, чтобы они заменили этот канал на другой".

Также указано, что Нацсовет на три месяца запретил трансляцию канала "Телеклуб" за показ запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства. За это время Нацсовет должен обратиться к лицензиату (в Германию) и сообщить о своем решении.

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