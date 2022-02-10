Нацрада пропонує внести Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення пропонує внести російського пропагандиста - телеведучого телеканалу "Росія 1" Дмитра Кисельова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну раду.
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«Із такою пропозицією регулятор звернеться до Міністерства культури та інформаційної політики України. Відповідне рішення члени Національної ради ухвалили на засіданні 10 лютого», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що рішення Національної ради є важливим прецедентом у контексті протидії дезінформації держави-окупанта. Війну, яка триває в Україні з 2014 року, часто називають «гібридною» саме через велику роль в ній дезінформаційного компонента.
На засіданні член Національної ради Олександр Бурмагін зауважив, що держава-агресор постійно намагається за допомогою різноманітних, свідомих маніпуляцій з інформацією досягати багатьох цілей. Це – і вплив на виборчий процес для приведення своїх посіпак до влади, сіяння паніки в нашому суспільстві, дискредитація Збройних сил України та їхніх дій під час захисту державного суверенітету, введення в оману міжнародної спільноти щодо подій в Україні тощо. І одним з інструментів виконання «спеціальних інформаційних операцій», звісно, є російське телебачення.
Зауважується, що російського пропагандиста і медіаменеджера Дмитра Кисельова ще у 2014 році визнано особою, яка загрожує миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, проти нього діють персональні санкції за рішенням Європейського Суду.
У 2018 році Указом Президента України Кисельова внесли до санкційного списку безстроково.
«Втім Дмитро Кисельов і досі є одним із головних провідників державної пропагандистської кампанії у ЗМІ Російської Федерації. Він традиційно використовує агресивну риторику, поширює дезінформацію і викривляє факти. У своїх висловлюваннях не наводить доказів, не посилається на джерела інформації, як це роблять відповідальні журналісти. Пропагандист називає Україну і її західних партнерів агресорами, приписує Україні наміри захопити частину території Російської Федерації, чим створює «інформаційний» привід для нападу Російської Федерації на Україну», - зазначається в повідомленні.
Для прикладу, Національна рада зазначає, що постійною темою передачі «Вести недели» за участі Кисельова є розпалювання ворожнечі до українського народу, гуманізація незаконних збройних терористичних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Також у цій передачі регулярно закликають до збройного протистояння з Україною.
Доповнення
До “чорного” списку Мінкульту потрапив російський гуморист Максим Галкін.