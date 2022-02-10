Нацсовет предлагает внести Киселева в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает внести российского пропагандиста - телеведущего телеканала "Россия 1" Дмитрия Киселева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный совет.
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"С таким предложением регулятор обратится в Министерство культуры и информационной политики Украины. Соответствующее решение члены нацсовета приняли на заседании 10 февраля", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что решение Национального совета является важным прецедентом в контексте противодействия дезинформации государства-оккупанта. Войну, которая продолжается в Украине с 2014 года, часто называют "гибридной" именно из-за большой роли в ней дезинформационного компонента.
На заседании член Национального совета Александр Бурмагин заметил, что государство-агрессор постоянно пытается с помощью различных, сознательных манипуляций с информацией достигать многих целей. Это и влияние на избирательный процесс для приведения своих прихвостней к власти, сеяние паники в нашем обществе, дискредитация Вооруженных сил Украины и их действий при защите государственного суверенитета, введение в заблуждение международного сообщества относительно событий в Украине и тому подобное. И одним из инструментов выполнения "специальных информационных операций", конечно, есть русское телевидение.
Отмечается, что российского пропагандиста и медиаменеджера Дмитрия Киселева еще в 2014 году признано лицом, которое угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные санкции по решению Европейского Суда.
В 2018 году Указом Президента Украины Киселева внесли в санкционного списка бессрочно.
"Впрочем Дмитрий Киселев до сих пор является одним из главных проводников государственной пропагандистской кампании в СМИ Российской Федерации. Он традиционно использует агрессивную риторику, распространяет дезинформацию и искажает факты. В своих высказываниях не приводит доказательств, не ссылается на источники информации, как это делают ответственные журналисты. Пропагандист называет Украину и ее западных партнеров агрессорами, приписывает Украине намерениях захватить часть территории Российской Федерации, чем создает "информационный" повод для нападения Российской Федерации на Украину", - отмечается в сообщении.
Для примера, Национальный совет отмечает, что постоянной темой передачи "Вести недели" с участием Киселева является разжигание вражды к украинскому народу, гуманизация незаконных вооруженных террористических формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Также в этой передаче регулярно призывают к вооруженному противостоянию с Украиной.
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