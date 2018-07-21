Патрульні наряди на трасах України посилять нацгвардійцями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ посилить заходи безпеки на автодорогах і збільшить кількість контрольних пунктів на трасах. Зокрема, до патрульних груп увійдуть працівники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
С.Яровий доручив Національній поліції до 23 липня затвердити та ввести в дію План невідкладних комплексних заходів з посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності.
“До 23 липня всі керівники територіальних органів мають направити затверджені плани виконання заходів. В цьому плані мають бути чіткі та детальні заходи, конкретні виконавці та терміни. Упродовж доби сили патрульної поліції та групи реагування мають взяти під контроль основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця з напруженим рухом. Це стосується, в першу чергу, трас у напрямку Південних регіонів та країн ЄС. Усі наряди ми посилюємо військовими та автотехнікою Нацгвардії. Керівництво поліції має взяти начальників територіальних органів „за кадик“ та особисто доповідати мені щодня. 24 серпня проведемо повторну нараду з цього питання”, — сказав заступник міністра.
Нагадаємо, 20 липня, внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобусу із вантажівкою на автошляху Київ—Одеса загинуло п’ятеро осіб, 12 травмовано. А після ДТП за участю аналогічних транспортних засобів, яка сталася на трасі Київ-Чоп у Житомирській області, загинуло 10 людей, ще 10 були травмовані.