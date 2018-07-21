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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Патрульные наряды на трассах Украины усилят нацгвардейцами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Министерство внутренних дел усилит меры безопасности на автодорогах и увеличит количество контрольных пунктов на трассах. В частности, в патрульные группы войдут работники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочной селекторного совещания, посвященного состояния безопасности дорожного движения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

С.Яровой поручил Национальной полиции до 23 июля утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии. Руководство полиции должно взять начальников территориальных органов "за кадык" и лично докладывать мне ежедневно. 24 августа проведем повторное совещание по этому вопросу", - сказал замминистра.

Напомним, 20 июля, в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком на автодороге Киев-Одесса погибли пять человек, 12 травмированы. А после ДТП с участием аналогичных транспортных средств, которая произошла на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, погибли 10 человек, еще 10 были травмированы.

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