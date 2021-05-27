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Нацкорпус вийшов на протест проти корупції Кличка та його заступників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Чотири місяці роботи. Десяток корупціонерів. Сотні корупційних махінацій. Тисячі прикладів, у яких люди або постраждали через хабарництво, або могли постраждати. Саме викриттям цього, як вони заявляють, займалася команда Нацкорпусу останній час з однією метою: вивести мера Віталія Кличка та його заступників Миколу Поворозника, Петра Оленича, Олександра Густєлєва, Петра Пантелеєва на чисту воду. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Нацкорпусу.

Нацкорпус вийшов на протест проти корупції Кличка та його заступників

Вранці 27 травня київський Нацкорпус провів масштабну акцію протесту під стінами КМДА. Більше сотні активістів та небайдужих громадян прийшли до Кличка, аби задати йому кілька питань. Якщо конкретно, кілька десятків питань.

Представники Нацкорпусу озвучили нові проблеми киян, які ніхто з владної верхівки не збирається вирішувати.

В організації нагадали, що нещодавно на більш ніж 70 КП та Департаментах КМДА пройшли обшуки щодо корупції у Києві. Однак, як вважають в організації, заступники мера Віталія Кличка — Микола Поворозник, Петро Оленич, Олександр Густєлєв та Петро Пантелеєв — замість того, щоб допомагати правоохоронцям викрити злочинців, навмисне заважають розслідуванню.

Активісти вважають, що ці обшуки — “перший успіх у нашій спільній справі”.

В організації наголошують, що відповідальний не лише Кличко, але й інші чиновники, такі як Поворозник, Оленич та Густєлєв.

“Верхівка КМДА повністю потонула у корупційних скандалах. Інформація про це лежить у відкритому доступі, нема жодних проблем у тому, аби її віднайти. Найсмішніше, що ці люди, яких неодноразово викривали у корупції, корчать з себе невинних овець і розповідають про незаконність обшуків і про те, що у КМДА — лише чесні чиновники.

Давайте згадаємо, як Поворозника минулоріч спіймали на хабарі в 125 тис. доларів,Оленич — головний у місті по дерибану столичної землі, на Густєлєва тільки за 2020 рік заведено 4 кримінальних справи за розкрадання бюджетних коштів, а Пантелеєв у 2018-му виявився багатшим за мера. Його середня зарплата перевищила 53 тисячі гривень на місяць, побила рекорд серед його колег по КМДА”, — заявив під час акції речник Нацкорпусу Владислав Соболевський.

“Чим більше вивчаєш це питання, тим більше розумієш, що у Києві безкінечні проблеми. До чого не візьмись — все прогнило у корупції.

Скажімо, візьмемо болючу галузь — ЖКГ. Ці щорічні недопрофілактики, відключення тепла у холодний період, ліфти у будинках в аварійному стані. Цим має займатись КМДА, але вона цього не робить, лише продовжує підтримувати це все в мінімальному стані, „аби було“. Правильно, так же дешевше.

Або екологічна проблема. На Дарниці функціонує два підприємства, які буквально отруюють набільш густонаселений район Києва — сміттєспалювальний завод „Енергія“ та Дарницька ТЕЦ. В обох випадках ситуації можна допомогти: банально закупити дорожче обладнання та перейти на чистіше паливо. Але і цього КМДА не робить! Правильно, бо набивати власні кишені й труїти киян легше. З нас досить цього терпіти, ми більше не будемо мовчати. І певен, десятки тисяч киян мене у цьому підтримають: нам потрібні кардинальні зміни”, — у своїй промові виголосив речник київського Нацкорпусу Данило Брусов.

В організації обіцяють і надалі розповідати про корупцію у київській владі.

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