Нацкорпус вышел на протест против коррупции Кличко и его заместителей

Утром 27 мая Киевский Нацкорпус провел масштабную акцию протеста под стенами КГГА. Более сотни активистов и неравнодушных граждан пришли к Кличко, чтобы задать ему несколько вопросов. Если конкретно, несколько десятков вопросов.

Представители Нацкорпуса озвучили новые проблемы киевлян, которые никто из правящей верхушки не собирается решать.

В организации напомнили, что недавно на более чем 70 КП и Департаментах КГГА прошли обыски по коррупции в Киеве. Однако, как считают в организации, заместители мэра Виталия Кличко - Николай Поворозник, Петр Оленич, Александр Густелев и Петр Пантелеев - вместо того, чтобы помогать правоохранителям разоблачить преступников, умышленно мешают расследованию.

Активисты считают, что эти обыски - "первый успех в нашем общем деле".

В организации отмечают, что ответственен не только Кличко, но и другие чиновники, такие как Поворозник, Оленич и Густелев.

"Верхушка КГГА полностью утонула в коррупционных скандалах. Информация об этом лежит в открытом доступе; нет никаких проблем в том, чтобы ее найти. Самое смешное, что эти люди, которых неоднократно уличали в коррупции, строят из себя невинных овец и рассказывают о незаконности обысков и о том, что в КГГА - только честные чиновники.

Давайте вспомним, как Поворозника в прошлом году поймали на взятке в 125 тыс. долларов, Оленич - главный в городе по дерибану столичной земли, на Густелева только в 2020 году принято 4 уголовных дела за хищение бюджетных средств, а Пантелеев в 2018-м оказался богаче мэра. Его средняя зарплата превысила 53 тыс. гривен в месяц, побила рекорд среди его коллег по КГГА", - заявил во время акции представитель Нацкорпуса Владислав Соболевский.

"Чем больше изучаешь этот вопрос, тем больше понимаешь, что в Киеве бесконечные проблемы. К чему ни возьмись - все прогнило в коррупции.

Скажем, возьмем болезненную область - ЖКХ. Эти ежегодные недопрофилактики, отключение тепла в холодный период, лифты в домах в аварийном состоянии. Этим должна заниматься КГГА, но она этого не делает, только продолжает поддерживать это все в минимальном состоянии, "чтобы было". Правильно, так же дешевле.

Или экологическая проблема. На Дарнице функционирует два предприятия, которые буквально отравляют наиболее густонаселенный район Киева - мусоросжигательный завод "Энергия" и Дарницкая ТЭЦ. В обоих случаях ситуации можно помочь: банально закупить более дорогое оборудование и перейти на более чистое топливо. Но и этого КГГА не делает! Правильно, потому что набивать собственные карманы и травить киевлян легче. С нас достаточно это терпеть, мы больше не будем молчать. И уверен, десятки тысяч киевлян меня в этом поддержат: нам нужны кардинальные изменения", - в своей речи произнес представитель киевского Нацкорпуса Даниил Брусов.

В организации обещают и далее рассказывать о коррупции в киевской власти.