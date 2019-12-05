Нацгвардія готова до будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.
За його словами, одним із основних завдань гвардійців у цей період буде патрулювання, охорона стратегічних обєктів, гарантування впевненості та стабільності для мирного населення.
“Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу та ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. Зокрема і в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. НГУ готова і буде там це робити і надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації”, — йдеться в повідомленні.
Також, Аваков зазначив, що пріоритет розвитку Національної гвардії України на 2020 рік — мотивовані та підготовлені солдати та офіцери, вдосконалення бойових спроможностей підрозділів, а також постійне покращення їхнього матеріально-технічного оснащення.
Нагадаємо, секретар РНБО взяв участь у нараді в СБУ щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.