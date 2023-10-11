Нацбанку слід стати прозорішим у своїй діяльності - експерт про розвиток довіри до українських банків

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«Як підвищувати (довіру до української банківської системи – ред.) – просто більш прозоро діяти банкам, відкривати свої реальні фінансові показники, не боятися визнавати збитки, які вони отримують від повномасштабного вторгнення, яке триває… З боку регулятора – стимулювати банки до цього й теж бути більш прозорим, щонайменше – публікувати результати оцінки банків. Маю на увазі регуляторну оцінку, яка включає в себе результати перевірок та фінмоніторингу, публікувати скоринги (методики оцінки фінансового ризику, які дозволяють банкам проаналізувати ознаки, що характеризують клієнта, та визначити, чи варто надавати йому фінансові послуги – ред.) банків. Може, наприклад, як в Польщі, робити розбивку банків - який кращий, який гірший. Це все призводить до підвищення прозорості діяльності системи», - пояснив експерт.

Стосовно фінмоніторингу він зазначив, що його вимоги «будуть тільки підвищуватися з часом», хоча останні років 8 ці вимоги постійно стають все більш жорсткими.

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«Тому тут слід завчасно попереджати про ці правила, розказувати банкам зі свого боку, які нові правила впроваджуються, й чому вони такі, звертати увагу в комунікації з клієнтами не на формальні якісь ознаки, а на дійсно суттєві речі. Наприклад, якщо банк має справу з політиком чи з держслужбовцем, заздалегідь попереджати: ваша перевірка триватиме більший час - якщо для звичайного клієнта ідентифікація триває один-два дні, для вас може бути тиждень. Тобто, завчасно попереджати клієнтів, щоб не викликати обурення. Це, знову ж таки, до прозорості зводиться», - пояснив Євген Дубогриз.

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Щодо ініціації запровадження єдиних правил роботи банківської галузі та стандартизації правил того ж фінмоніторингу експерт зазначив, що «хто бачить потребу у тому, щоб підвищувати чи понижувати вимоги до фінмоніторингу, хто працює з регулятором інших країн – маю на увазі НБУ, той може через парламент, міністерства, Президента пропонувати зміни».

«Це не так важливо, хто пропонує. Важливо, що саме пропонує. Головне - щоб рух був у напрямку ЄС», - резюмував експерт Центру соціально-економічних досліджень «Case Україна».

Додамо

На думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, моніторинг банківських транзакцій фінмоніторинг має стати більш формалізованим, не давати регулятору на власний розсуд робити висновки щодо роботи банків та не створювати «абсолютний хаос для клієнтів».

Наразі, за її словами, клієнти українських банків за абсолютно однаковими транзакціями можуть нормально обслуговуватися в одних установах, але бути заблокованими в інших чи взагалі отримати відмову в проведенні операцій. Це відбувається через те, що правила моніторингу банківських транзакцій в Україні мають розпливчастий характер формулювань вимог до кожного окремого учасника ринку. Тому Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій.