Нацбанку следует стать прозрачнее в своей деятельности - эксперт о развитии доверия к украинским банкам

ukru
Эксклюзив
06:36 • 37021 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 68844 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 121824 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 155833 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126172 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121137 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 155229 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116410 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122883 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 50572 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 32320 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104709 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 31168 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 87965 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 121825 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 155834 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114931 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121984 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 155230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 9938 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143845 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151442 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155866 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153945 просмотра
Актуальное
Нацбанку следует стать прозрачнее в своей деятельности - эксперт о развитии доверия к украинским банкам

Нацбанку следует стать прозрачнее в своей деятельности - эксперт о развитии доверия к украинским банкам

Киев • УНН

 • 594858 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Для роста доверия к банковской системе Украины Нацбанку следует стать прозрачнее, в частности, публиковать собственную регуляторную оценку, которая в себя включает результаты проверок банков и финмониторинга. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал советник по вопросам банков и финансов Центра социально-экономических исследований «Case Украина» Евгений Дубогрыз.

Цитата

«Как повышать (доверие к украинской банковской системе – ред.) – просто более прозрачно действовать банкам, открывать свои реальные финансовые показатели, не бояться признавать убытки, которые они получают от полномасштабного вторжения, которое продолжается… Со стороны регулятора – стимулировать банки к этому и тоже быть более прозрачным, по меньшей мере – публиковать результаты оценки банков. Имею в виду регуляторную оценку, которая включает в себя результаты проверок и финмониторинга, публиковать скоринги (методики оценки финансового риска, которые позволяют банкам проанализировать признаки, характеризующие клиента, и определить, стоит ли предоставлять ему финансовые услуги – ред.) банков. Может, например, как в Польше, делать разбивку банков - какой лучше, какой хуже. Это все приводит к повышению прозрачности деятельности системы», - пояснил эксперт.

Относительно финмониторинга он отметил, что его требования «будут только повышаться со временем», хотя последние лет 8 эти требования постоянно становятся все более жесткими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны – эксперт

«Поэтому здесь следует заблаговременно предупреждать об этих правилах, рассказывать банкам со своей стороны, какие новые правила внедряются, и почему они такие, обращать внимание в коммуникации с клиентами не на формальные какие-то признаки, а на действительно существенные вещи. Например, если банк имеет дело с политиком или с госслужащим, заранее предупреждать: ваша проверка продлится большее время - если для обычного клиента идентификация длится один-два дня, для вас может быть неделя. То есть, заблаговременно предупреждать клиентов, чтобы не вызывать возмущения. Это, опять же, к прозрачности сводится», - пояснил Евгений Дубогрыз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регуляция украинской банковской системы местами близка к абсурду - fintech-эксперт

Относительно инициации введения единых правил работы банковской отрасли и стандартизации правил того же финмониторинга эксперт отметил, что «кто видит потребность в том, чтобы повышать или понижать требования к финмониторингу, кто работает с регулятором других стран – имею в виду НБУ, тот может через парламент, министерства, Президента предлагать изменения».

«Это не так важно, кто предлагает. Важно, что именно предлагает. Главное - чтобы движение было в направлении ЕС», - резюмировал эксперт Центра социально-экономических исследований «Case Украина».

Добавим

По мнению соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, мониторинг банковских транзакций финмониторинг должен стать более формализованным, не давать регулятору по своему усмотрению делать выводы о работе банков и не создавать «абсолютный хаос для клиентов».

Сейчас, по ее словам, клиенты украинских банков по абсолютно одинаковым транзакциям могут нормально обслуживаться в одних учреждениях, но быть заблокированными в других или вообще получить отказ в проведении операций. Это происходит из-за того, что правила мониторинга банковских транзакций в Украине имеют расплывчатый характер формулировок требований к каждому отдельному участнику рынка. Поэтому Concord Fintech Solutions готов помочь стране в создании действенного мониторинга банковских транзакций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы