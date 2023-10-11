Нацбанку следует стать прозрачнее в своей деятельности - эксперт о развитии доверия к украинским банкам

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«Как повышать (доверие к украинской банковской системе – ред.) – просто более прозрачно действовать банкам, открывать свои реальные финансовые показатели, не бояться признавать убытки, которые они получают от полномасштабного вторжения, которое продолжается… Со стороны регулятора – стимулировать банки к этому и тоже быть более прозрачным, по меньшей мере – публиковать результаты оценки банков. Имею в виду регуляторную оценку, которая включает в себя результаты проверок и финмониторинга, публиковать скоринги (методики оценки финансового риска, которые позволяют банкам проанализировать признаки, характеризующие клиента, и определить, стоит ли предоставлять ему финансовые услуги – ред.) банков. Может, например, как в Польше, делать разбивку банков - какой лучше, какой хуже. Это все приводит к повышению прозрачности деятельности системы», - пояснил эксперт.

Относительно финмониторинга он отметил, что его требования «будут только повышаться со временем», хотя последние лет 8 эти требования постоянно становятся все более жесткими.

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«Поэтому здесь следует заблаговременно предупреждать об этих правилах, рассказывать банкам со своей стороны, какие новые правила внедряются, и почему они такие, обращать внимание в коммуникации с клиентами не на формальные какие-то признаки, а на действительно существенные вещи. Например, если банк имеет дело с политиком или с госслужащим, заранее предупреждать: ваша проверка продлится большее время - если для обычного клиента идентификация длится один-два дня, для вас может быть неделя. То есть, заблаговременно предупреждать клиентов, чтобы не вызывать возмущения. Это, опять же, к прозрачности сводится», - пояснил Евгений Дубогрыз.

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Относительно инициации введения единых правил работы банковской отрасли и стандартизации правил того же финмониторинга эксперт отметил, что «кто видит потребность в том, чтобы повышать или понижать требования к финмониторингу, кто работает с регулятором других стран – имею в виду НБУ, тот может через парламент, министерства, Президента предлагать изменения».

«Это не так важно, кто предлагает. Важно, что именно предлагает. Главное - чтобы движение было в направлении ЕС», - резюмировал эксперт Центра социально-экономических исследований «Case Украина».

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По мнению соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, мониторинг банковских транзакций финмониторинг должен стать более формализованным, не давать регулятору по своему усмотрению делать выводы о работе банков и не создавать «абсолютный хаос для клиентов».

Сейчас, по ее словам, клиенты украинских банков по абсолютно одинаковым транзакциям могут нормально обслуживаться в одних учреждениях, но быть заблокированными в других или вообще получить отказ в проведении операций. Это происходит из-за того, что правила мониторинга банковских транзакций в Украине имеют расплывчатый характер формулировок требований к каждому отдельному участнику рынка. Поэтому Concord Fintech Solutions готов помочь стране в создании действенного мониторинга банковских транзакций.