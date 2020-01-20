Нацбанк вводить в обіг нові пам’ятні монети до сторіччя театру Івана Франка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Із 23 січня в Україні в обіг вводяться нові пам’ятні монети номіналом 5 та 10 гривень, присвячені сторіччю Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Монети входять в серію “Духовні скарби України”. Монету номіналом 5 гривень випустять тиражем 35 тис. штук, її виготовлятимуть з нейзильберу. Вона матиме діаметр 35 мм. А монету номіналом 10 гривень випустять тиражем 2,5 тис. штук. Її будуть виготовлять зі срібла і вона матиме діаметр 38,6 мм.
Монети мають схоже зображення, окрім номіналу. З однієї сторони монети зображені актор та режисер Гнат Юра та актор та режисер Амвросій Бучма, а також напис “Україна” та логотип Банкнотно-монетного двору.
На іншій стороні монети на розміщене рельєфне зображення будівлі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка і відповідний напис. Також є напис “100 років”.
Нагадаємо, Нацбанк випустив колекційний набір “Монети України 2019 року”.