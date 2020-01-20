Нацбанк вводит в оборот новые памятные монеты к столетию театра Ивана Франко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. С 23 января в Украине в оборот вводятся новые памятные монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвященные столетию Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины". Монету номиналом 5 гривен выпустят тиражом 35 тыс. штук, ее будут изготавливать из нейзильбера. Она будет иметь диаметр 35 мм. А монету номиналом 10 гривен выпустят тиражом 2,5 тыс. штук. Ее будут изготовят из серебра и она будет иметь диаметр 38,6 мм.
Монеты имеют похожее изображение, кроме номинала. С одной стороны монеты изображены актер и режиссер Гнат Юра и актер и режиссер Амвросий Бучма, а также надпись "Украина" и логотип Банкнотно-монетного двора.
На другой стороне монеты на размещенное рельефное изображение здания Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и соответствующая надпись. Также есть надпись "100 лет".
Напомним, Нацбанк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2019".