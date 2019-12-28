Нацбанк випустив колекційний набір "Монети України 2019 року”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національний банк України 28 грудня 2019 року випустив колекційний набір "Монети України 2019 року". Про це повідомляє УНН із посиланям на сайт НБУ.
Колекційний набір “Монети України 2019 року”, присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщині, здійснюючи щодня подвиг мужності і стійкості.
До набору входять розмінні монети України номіналами 10, 50 копійок, монети номіналами 1, 2, 5 гривень та пам’ятні монети номіналами 10 гривень: “На варті життя” (присвячується військовим медикам), “Учасникам бойових дій на території інших держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”.
Монети номіналами 10, 50 копійок виготовлено з низьковуглецевої сталі з латунним покривом, монети номіналами 1, 2 гривні – з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом, монети номіналами 5, 10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Нагадаємо, нацбанк випустить набір монет, присвячених "Яворівській забавці".
Як повідомляв УНН, у Великій Британії вирішили переплавити до 10 млн монет, що були присвячені даті Brexit.