Нацбанк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2019 года"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины 28 декабря 2019 года выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2019 года". Об этом сообщает УНН со ссылок на сайт НБУ.
Коллекционный набор “Монеты Украины 2019 года”, посвященный военным, которые самоотверженно служат Родине, осуществляя ежедневно подвиг мужества и стойкости.
В набор входят разменные монеты Украины номиналом 10, 50 копеек, монеты номиналами 1, 2, 5 гривен и памятные монеты номиналами 10 гривен: “На страже жизни” (посвящается военным медикам), “Участникам боевых действий на территории других государств”, “КрАЗ 6322 “Солдат”.
Монеты номиналами 10, 50 копеек изготовлены из низкоуглеродистой стали с латунным покровом, монеты номиналами 1, 2 гривны — из низкоуглеродистой стали с никелевым покровом, монеты номиналами 5, 10 гривен — из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
Напомним, Нацбанк выпустит набор монет, посвященных “Яворивский игрушке”.
Как сообщал УНН, в Великобритании решили переплавить до 10 млн монет, посвященных дате Brexit.