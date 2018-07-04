Нацбанк прокоментував прогноз щодо падіння гривні до 40 грн за долар

“Національний банк України як регулятор, що відповідає за забезпечення цінової та фінансової стабільності, на системній основі та в робочому порядку розглядає різноманітні сценарії розвитку ситуації в економіці та фінансовому секторі, щоб приймати найбільш ефективні рішення та захищати економіку від потенційних ризиків. Як правило, ми визначаємо базовий сценарій, який має найбільш високу імовірність реалізації, та альтернативні сценарії, реалізація яких менш імовірна і пов’язана з різними форс-мажорними обставинами”, — зауважили в НБУ.

Додамо, днями у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на дані презентації НБУ, де зазначається, що відповідно до базового прогнозу до кінця 2018 року долар буде коштувати 28,5 грн/долар, а у разі відсутності траншів МВФ — 31,8 грн/долар, а у разі відсутності підтримки МВФ та умовах падіння цін на метали — 40,8 грн/долар.

Регулятор зауважив, що він є відкритим щодо аналізу різних прогнозних сценаріїв як основи для проведення політики і розглядає два різні сценарії, які залежать від проведення структурних реформ і подальшої співпраці з МВФ.

“Один з них — базовий та найбільш імовірний — передбачає, що реформи будуть здійснені і співпраця з Фондом продовжиться. Також Нацбанк вивчає і потенційні, але менш імовірні альтернативні прогнозні сценарії, в основу яких закладено припущення про відсутність реформ і фінансової підтримки офіційних кредиторів у комбінації з різними іншими факторами, у тому числі змінами ситуації на зовнішніх ринках”, — пояснили в НБУ.

Як додали в Нацбанку, з урахуванням цих сценаріїв вони наголошували та продовжують наголошувати на важливості проведення структурних реформ, необхідних для подальшої співпраці з МВФ, з метою забезпечення макрофінансової стабільності і стійкого економічного зростання.

Регулятор зауважив, що не коментує документи анонімного походження, які циркулюють у інтернеті та уточнив, що оновлений прогноз, який відображатиме актуальне бачення НБУ щодо подальшого розвитку макроекономічної ситуації, у тому числі в залежності від прогресу у співпраці з МВФ, буде оприлюднено під час прес-брифінгу з монетарної політики 12 липня 2018 року та докладно опубліковано в Інфляційному звіті 19 липня 2018 року.

Раніше у НБУ зауважили, що серед взятих Україною зобов'язань за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом невиконаним залишилося лише питання щодо цін на газ для населення.