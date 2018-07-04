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Нацбанк прокомментировал прогноз о падении гривны до 40 грн за доллар

Нацбанк прокомментировал прогноз о падении гривны до 40 грн за доллар

Киев  •  УНН

 • 17271 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Национальный банк всегда рассматривает различные сценарии развития ситуации в экономике и финансовом секторе и определяет базовый и альтернативные сценарии развития ситуации, связанные с непредвиденными обстоятельствами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя свой прогноз по падению гривны до 40,8 грн за доллар к концу 2018 года.

“Национальный банк Украины как регулятор, отвечающий за обеспечение ценовой и финансовой стабильности, на системной основе и в рабочем порядке рассматривает различные сценарии развития ситуации в экономике и финансовом секторе, чтобы принимать наиболее эффективные решения и защищать экономику от потенциальных рисков. Как правило, мы определяем базовый сценарий, который имеет наиболее высокую вероятность реализации и альтернативные сценарии, реализация которых менее вероятна и связана с различными форс-мажорными обстоятельствами”, — отметили в НБУ.

Добавим, на днях в СМИ появилась информация со ссылкой на данные презентации НБУ, где отмечается, что в соответствии с базовым прогнозом до конца 2018 года доллар будет стоить 28,5 грн/доллар, а в случае отсутствия траншей МВФ — 31,8 грн/доллар, а в случае отсутствия поддержки МВФ и условиях падения цен на металлы — 40,8 грн/доллар.

Регулятор отметил, что он является открытым по анализу различных прогнозных сценариев в качестве основы для проведения политики и рассматривает два различных сценария, которые зависят от проведения структурных реформ и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

“Один из них — базовый и наиболее вероятный — предполагает, что реформы будут осуществлены и сотрудничество с Фондом продолжится. Также Нацбанк изучает и потенциальные, но менее вероятные альтернативные прогнозные сценарии, в основу которых заложено предположение об отсутствии реформ и финансовой поддержки официальных кредиторов в сочетании с различными другими факторами, в том числе изменениями ситуации на внешних рынках”, — пояснили в НБУ.

Как добавили в Нацбанке, с учетом этих сценариев они говорили и продолжают подчеркивать важность проведения структурных реформ, необходимых для дальнейшего сотрудничества с МВФ, с целью обеспечения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста.

Регулятор отметил, что не комментирует документы анонимного происхождения, циркулирующие в интернете и уточнил, что обновленный прогноз, который будет отражать актуальное видение НБУ относительно дальнейшего развития макроэкономической ситуации, в том числе в зависимости от прогресса в сотрудничестве с МВФ, будет обнародован во время пресс-брифинга по монетарной политике 12 июля 2018 года и подробно опубликован в Инфляционном отчете 19 июля 2018 года.

Ранее в НБУ отметили, что среди взятых Украиной обязательств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом невыполненным остался лишь вопрос относительно цен на газ для населения.

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