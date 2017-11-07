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Нацбанк перерахував до Держбюджету транш у 5 млрд грн

Нацбанк перерахував до Держбюджету транш у 5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Національний банк ще один транш прибутку до Державного бюджету України обсягом 5 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"Цього вівторка, 7 листопада 2017 р., Національний банк перерахував передостанній цього року транш прибутку до Державного бюджету України обсягом 5 млрд грн", - сказано у повідомленні.

Таким чином, із загальної суми прибутку НБУ у 44,4 млрд грн, яка має бути перерахована до Державного бюджету України до кінця цього року, залишилося перерахувати іще 4,4 млрд грн.

Зазначається, що з початку року було уже перераховано шість траншів прибутку НБУ (21 квітня, 10 травня, 8 червня, 7 липня, 7 серпня та 6 жовтня цього року відповідно) на загальну суму 35 млрд грн.

Графік перерахування прибутку до Держбюджету передбачає щомісячні транші на співставну суму до кінця поточного року. Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів Уряду на коливання ліквідності банківської системи та сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ.

Як повідомляв УНН, Національний банк переглянув прогноз інфляції, погіршивши його на 2017 рік до 12,2% у порівнянні з попереднім прогнозом у 9,1% і до 7,3% з прогнозованих раніше 6% у 2018 році.

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