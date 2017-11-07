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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50191 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117125 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103443 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105176 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102168 просмотра

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Нацбанк перечислил в Госбюджет транш в 5 млрд грн

Нацбанк перечислил в Госбюджет транш в 5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8361 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальный банк еще один транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"В этот вторник, 7 ноября 2017 года, Национальный банк перечислил предпоследний в этом году транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины до конца этого года, осталось перечислить еще 4,4 млрд грн.

Отмечается, что с начала года было уже перечислено шесть траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа и 6 октября этого года соответственно) на общую сумму 35 млрд грн.

График перечисления прибыли в Госбюджет предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года. Подобные траншы призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции, ухудшив его на 2017 год до 12,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,1% и до 7,3% с прогнозируемых ранее 6% в 2018 году.

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