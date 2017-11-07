Нацбанк перечислил в Госбюджет транш в 5 млрд грн

"В этот вторник, 7 ноября 2017 года, Национальный банк перечислил предпоследний в этом году транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины до конца этого года, осталось перечислить еще 4,4 млрд грн.

Отмечается, что с начала года было уже перечислено шесть траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа и 6 октября этого года соответственно) на общую сумму 35 млрд грн.

График перечисления прибыли в Госбюджет предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года. Подобные траншы призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции, ухудшив его на 2017 год до 12,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,1% и до 7,3% с прогнозируемых ранее 6% в 2018 году.