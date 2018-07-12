Нацбанк очікує збільшення переказів коштів від заробітчан

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Національний банк підвищив прогноз щодо приватних переказів коштів з-за кордону до України до 11,6 млрд доларів за підсумками року. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.

“Ми очікуємо, що цього року перекази складуть 11,6 млрд доларів, а наступного року буде ще підвищення — до 12,2 млрд доларів. Це один із вагомих факторів нашого платіжного балансу — посилення міграційних процесів”, — сказав Сологуб.

Водночас він звернув увагу і на те, що це має і негативну сторону — впливає на ринок праці, на заробітні плати в Україні.

“Ми вже неодноразово наголошували, що посилення міграційних процесів є одним із основних середньострокових ризиків, при цьому бачимо, що це вже реалізується і впливає на економіку України”, — додав Сологуб.

Нагадаємо, у червні голова Національного банку Яків Смолій повідомив, що обсяг грошових переказів від українських заробітчан з-за кордону в Україну у цьому році буде більше ніж 9 млрд дол. США.

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