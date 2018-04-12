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Нацбанк очікує розміщення єврооблігацій на 4 млрд доларів

Нацбанк очікує розміщення єврооблігацій на 4 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національний банк очікує, що у 2018 та 2019 роках Україна розмістить єврооблігацій на 4 млрд доларів. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.

“Ми не переглядали прогнози щодо надходжень від офіційних донорів, тобто від МВФ, Світового банку та ЄС, але ми очікуємо додаткового розміщення єврооблігацій, що буде впливати на рівень міжнародних резервів. І також ми трохи покращили прогноз щодо наших валютних інтервенцій. На 2018 та 2019 роки ми очікуємо розміщення 4 млрд доларів єврооблігацій — 2,5 млрд доларів цього року та 1,5 млрд доларів наступного року”, — сказав Сологуб, коментуючи прогноз по міжнародних резервах.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк прогнозує, що Україна може повернутись на міжнародні ринки облігацій у першій половині 2018 року, ймовірно до кінця червня.

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