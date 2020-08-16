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НАТО спростувала заяву Лукашенка про нарощування сил на кордоні Білорусі

НАТО спростувала заяву Лукашенка про нарощування сил на кордоні Білорусі

Київ • УНН

 • 13114 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Керівництво НАТО спростувало заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нарощування сил альянсу у західного кордону цієї країни, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"У цьому регіоні не має місця нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність сил в східних регіонах альянсу не представляє загрози ні для однієї країни. Воно спрямоване виключно на оборону, пропорційно і призначена для попередження конфліктів і збереження миру", - заявила офіційний представник НАТО в Брюсселі в неділю, 16 серпня.

Вона також закликала владу Білорусі поважати основні свободи громадян, включаючи право на мирний протест.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко на мітингу на свою підтримку назвав солдатів НАТО чорношкірими і жовторотими.

За словами білоруського лідера, зараз країні нав'язують новий уряд і солдатів НАТО. За його словами, Захід збільшує військову присутність на кордонах республіки, а в 15 хвилинах від кордонів знаходяться танки і літаки. Також білоруський лідер висловився і про самих солдатів НАТО.

"Чорношкірих, жовторотих і білявих! Нас хочуть одягнути в постоли і поганяти батогом! Невже ви цього не бачите?", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають протести незгодних з офіційними результатами виборів.

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