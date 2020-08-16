НАТО опровергла заявление Лукашенко о наращивании сил у границы Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Руководство НАТО опровергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании сил альянса у западной границы этой страны, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“В этом регионе не имеет места наращивание сил НАТО. Многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Оно направлено исключительно на оборону, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира”, — заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе в воскресенье, 16 августа.
Она также призвала власти Беларуси уважать основные свободы граждан, включая право на мирный протест.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку назвал солдат НАТО чернокожими и желторотыми.
По словам белорусского лидера, сейчас стране навязывают новое правительство и солдат НАТО. По его словам, Запад увеличивает военное присутствие на границах республики, а в 15 минутах от границ находятся танки и самолеты. Также белорусский лидер высказался и о самих солдатах НАТО.
“Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?” — заявил Лукашенко.
Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты несогласных с официальными результатами выборов.