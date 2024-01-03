НАТО: союзники планують закупити до 1000 ракет Patriot на тлі війни рф проти України
Київ • УНН
Союзники по НАТО планують закупити до 1000 ракет Patriot
Члени НАТО об’єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни рф проти України. Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) підтримає коаліцію країн. Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб у соцмережі X, пише УНН.
Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярда доларів, це одна з найбільших закупівель в історії Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA)
Як повідомляється на сайті NSPA, "Агенція НАТО з підтримки та постачання підтримає коаліцію країн, включаючи Німеччину, Нідерланди, Румунію та Іспанію, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T), якщо всі опціони виконано".
"Агенція уклала контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством між Raytheon, бізнесом RTX (NYSE: RTX) і MBDA. Для підтримки виробництва та доставки COMLOG розширить виробничі потужності щодо ракет GEM-T у Європі", - ідеться у повідомленні.
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