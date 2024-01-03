НАТО: союзники планують закупити до 1000 ракет Patriot на тлі війни рф проти України

Члени НАТО об’єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни рф проти України. Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) підтримає коаліцію країн. Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб у соцмережі X, пише УНН.

Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярда доларів, це одна з найбільших закупівель в історії Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA)