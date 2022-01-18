НАТО невдовзі направить Москві письмові пропозиції щодо переговорів з безпеки - Генсек
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. НАТО невдовзі надішле Росії свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Москви щодо "гарантій безпеки" та запропонує серйозні переговори з контролю над озброєннями та заходами щодо прозорості, заявив у вівторок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Скоро ми передамо наші письмові пропозиції Росії, ми дали їм це зрозуміти", - сказав Столтенберг.
У пропозиціях НАТО заявить про свою готовність до серйозних переговорів щодо контролю над озброєннями та заходів щодо досягнення більшої прозорості щодо військової діяльності та розміщення ракет.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс отримав останні "пропозиції" Росії, і такий діалог повинен проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.