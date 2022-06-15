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НАТО допоможе ЗСУ перейти з радянської на натівську зброю - Генсек

НАТО допоможе ЗСУ перейти з радянської на натівську зброю - Генсек

Київ • УНН

 • 130834 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. НАТО допоможе Україні перевести збройні сили від радянського військового обладнання на сучасну зброю Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в середу напередодні зустрічі міністрів у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Столтенберга, союзники зобов'язуються продовжувати постачання військового обладнання, необхідного Україні для перемоги, включаючи важке озброєння та системи далекої дії.

Також буде обговорюватися, як посилити практичну підтримку інших партнерів, зокрема Боснії та Герцеговини та Грузії.

За його словами, союзники та партнери вже надали Україні військове обладнання на мільярди доларів, а також економічну та гуманітарну допомогу.

Цитата

"Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомога Україні у довгостроковій перспективі – у переході від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО та покращення оперативної сумісності з НАТО", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що союзники непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність близьких партнерів у Європі, а також право кожної держави обирати свій власний шлях, вільний від втручання ззовні.

Додамо

Десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються в середу у Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні, на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення озброєнь, щоб допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч у кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Втретє група майже 50 країн збирається для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у квітні.

Українські Національні Новини

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