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Наступні три дні метеорологи прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Наступні три дні метеорологи прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Укргідрометцентр відсьогодні і до 20 серпня попереджає про надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки в семи областях України. Радіаційний фон у нормі, передає УНН. 

Деталі

17-20 серпня надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та Криму, попереджають синоптики.

На Київщині завтра Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Температура води в Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ становить 23°, рівень води 441 см.

Радіаційний фон (мкР/год) по Київщині станом на 9 год 17 серпня:

  • Чорнобиль - 18
  • Київ - 12
  • Тетерів - 8
  • Фастів - 12
  • Біла Церква - 14
  • Миронівка - 14
  • Бориспіль - 12
  • Яготин - 11
  • Баришівка -8

Всі показники у межах норми.

Допустиме значення рівня радіаційного фону до 25 мкР/год.

Доповнення

Також синоптики повідомляють, що найближчий тиждень не варто очікувати на опади. Єдине виключення – західні регіони України.

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