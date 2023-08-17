Наступні три дні метеорологи прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Деталі

17-20 серпня надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та Криму, попереджають синоптики.

На Київщині завтра Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Температура води в Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ становить 23°, рівень води 441 см.

Радіаційний фон (мкР/год) по Київщині станом на 9 год 17 серпня:



Чорнобиль - 18



Київ - 12



Тетерів - 8



Фастів - 12



Біла Церква - 14



Миронівка - 14



Бориспіль - 12



Яготин - 11



Баришівка -8



Всі показники у межах норми.

Допустиме значення рівня радіаційного фону до 25 мкР/год.

Доповнення

Також синоптики повідомляють, що найближчий тиждень не варто очікувати на опади. Єдине виключення – західні регіони України.