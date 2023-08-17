Наступні три дні метеорологи прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Укргідрометцентр відсьогодні і до 20 серпня попереджає про надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки в семи областях України. Радіаційний фон у нормі, передає УНН.
Деталі
17-20 серпня надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та Криму, попереджають синоптики.
На Київщині завтра Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Температура води в Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ становить 23°, рівень води 441 см.
Радіаційний фон (мкР/год) по Київщині станом на 9 год 17 серпня:
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- Чорнобиль - 18
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- Київ - 12
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- Тетерів - 8
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- Фастів - 12
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- Біла Церква - 14
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- Миронівка - 14
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- Бориспіль - 12
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- Яготин - 11
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- Баришівка -8
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Всі показники у межах норми.
Допустиме значення рівня радіаційного фону до 25 мкР/год.
Доповнення
Також синоптики повідомляють, що найближчий тиждень не варто очікувати на опади. Єдине виключення – західні регіони України.