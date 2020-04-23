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Наступного тижня Верховна Рада може розглянути призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра

Наступного тижня Верховна Рада може розглянути призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У вівторок або середу, 28 або 29 квітня відповідно, Верховна Рада України може проголосувати за призначення на посаду віцепрем’єр-міністра Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі свого часу очолював Одеську ОДА і є третім президентом Грузії. Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” повідомив голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.

“Я знаю, що зараз йдуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. Станом на 24 квітня цього питання в порядку денному (у п’ятницю має відбутися позачергове засідання Ради — ред) немає. І у нас є, в принципі, сумніви, чи додасть його президент. Тобто, можливо, йдеться про саме голосування з це кадрове питання десь на наступному тижні — у вівторок, середу”, — зазначив Корнієнко.

Він зазначив, що у фракції СН нардепи мають різне ставлення щодо такого можливого призначення.

“Є такий настрій, він переважає, — послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, задати питання і визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом набувають все більшу роль парламенту. Ось у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму”, — підкреслив лідер “Слуги народу”.

Глава партії заявив, що він сам скоріш схиляється до підтримки кандидатуру Міхеіла Саакашвілі, але остаточно буде визначатися після участі Саакашвілі в засіданні фракції “Слуга народу”.

“Наскільки я знаю, з ініціативою про призначення Саакашвілі виступив і прем’єр, а не тільки президент, і вони разом нам пояснять, як вони бачать свій прогрес в цьому напрямку”, — говорить Корнієнко.

Корнієнко додав, що вже спілкувався з Саакашвілі і задав йому низку питань. Під час засідання фракції нардеп хоче дізнатись бачення Саакашвілі щодо відносин з міжнародними партнерами України.

“Тому що я знаю, що він в цьому дуже розбирається і має хороші відносини по всьому світу з дипломатичними колами. І нам слід було б в цьому напрямку посилитися, особливо з огляду на ситуацію з міжнародним фінансуванням, за яке ми боремося вже не перший місяць. Але виникає питання, чи зможе нам пан Саакашвілі допомогти вибудовувати таку співпрацю з міжнародними фінансовими установами, щоб воно було взаємовигідним”, — підсумував Корнієнко.

Раніше колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою президента готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві.

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