Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра: він не проти

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - зауважив Сааакашвілі.

З його слів, він підходить до цієї пропозиції та до свого рішення "з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час". "Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - додав він.

"Я представлю в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які з'явилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді", - розповів Саакашвілі.

"Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того, щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей", - зауважив він.

Він також висловив сподівання "використовувати свій міжнародний досвід, для того, щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами, щоб відстояти в першу чергу інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні".

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і у межах реадмісії доправлений до Польщі. Згодом прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі.