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Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі про його викрадення і незаконне переміщення через кордон до Польщі у лютому 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Головної військової прокуратури у Facebook, передає УНН.

Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі

"До Головної військової прокуратури надійшла заява від колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого, 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі подав до суду через видворення його до Польщі.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і у межах реадмісії доправлений до Польщі.

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