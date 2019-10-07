Прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі про його викрадення і незаконне переміщення через кордон до Польщі у лютому 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Головної військової прокуратури у Facebook, передає УНН.
"До Головної військової прокуратури надійшла заява від колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого, 2018 року. Відповідно до вказаної заяви відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі подав до суду через видворення його до Польщі.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і у межах реадмісії доправлений до Польщі.