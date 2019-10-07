Прокуратура открыла производство относительно выдворения Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу в Польшу в феврале 2018 года. Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры в Facebook, передает УНН.
"В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Саакашвили подал в суд из-за выдворения его в Польшу.
Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии доставлен в Польшу.