Саакашвілі подав до суду через видворення його до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі подав до суду на Державну міграційну службу України, Адміністрацію Державної прикордонної служби та Міністерство внутрішніх справ через видворення його до Польщі. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
М.Саакашвілі просить суд визнати незаконними дії відповідних структурних утворень ДМС, ДПС та МВС від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення про його повернення до країни попереднього перебування. Також він просить суд зобов’язати відповідне структурне утворення Державної міграційної служби скасувати це рішення.
Наразі суд розглядає питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, у Європейському Союзі продовжують стежити за ситуацією навколо видворення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, 12 лютого М.Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і в рамках реадмісії доправлений до Польщі.