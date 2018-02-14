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Саакашвили подал в суд из-за выдворения его в Польшу

Саакашвили подал в суд из-за выдворения его в Польшу

Киев  •  УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подал в суд на Государственную миграционную службу Украины, Администрацию Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел из-за выдворения его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

М.Саакашвили просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года относительно выполнения решения о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Также он просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы отменить это решение.

Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, в Европейском Союзе продолжают следить за ситуацией вокруг выдворения экс-президента Грузии М.Саакашвили.

Как сообщал УНН, 12 февраля М.Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии доставлен в Польшу.

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