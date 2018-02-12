ДПСУ: Саакашвілі повернули до Польщі (доповнено)

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.

"У відповідності до... судових рішень... дана особа перебувала на території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство", - написав він.

О.Слободян нагадав, що 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав М.Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив М.Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу М.Саакашвілі на рішення міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Як повідомляв УНН, 10 вересня 2017 року екс-президент Грузії в оточенні прихильників потрапив в Україну через кордон з Польщею.

 

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