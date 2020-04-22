Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера: он не против

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - отметил Сааакашвили.

По его словам, он подходит к этому предложению и к своему решению "с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время". "Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", - добавил он.

"Я представлю в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые появились у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на отрицательном опыте", - рассказал Саакашвили.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и быть полезным народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - отметил он.

Он также выразил надежду "использовать свой международный опыт, для того, чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграции с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране".

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии доставлен в Польшу. Позже прокуратура открыла производство из-за выдворения Саакашвили.

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