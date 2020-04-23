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На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на пост вице-премьера

На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на пост вице-премьера

Киев  •  УНН

 • 16044 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Во вторник или среду, 28 или 29 апреля соответственно, Верховная Рада Украины может проголосовать за назначение на должность вице-премьер-министра Михеила Саакашвили. Саакашвили в свое время возглавлял Одесскую ОГА и является третьим президентом Грузии. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил председатель партии “Слуга народа”, первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает УНН.

“Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. По состоянию на 24 апреля этого вопроса в повестке дня (в пятницу должно состояться внеочередное заседание Рады — ред) нет. И у нас есть, в принципе, сомнения, подаст ли его Президент. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе — во вторник, среду”, — отметил Корниенко.

Он отметил, что во фракции СН нардепы имеют разное отношение к такому возможному назначению.

“Есть такое настроение, оно преобладает, — послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время приобретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу”, — подчеркнул лидер “Слуги народа”.

Глава партии заявил, что он сам скорее склоняется к поддержке кандидатуру Михеила Саакашвили, но окончательно будет определяться после участия Саакашвили в заседании фракции “Слуга народа”.

“Насколько я знаю, с инициативой о назначении Саакашвили выступил и премьер, а не только президент, и они вместе нам объяснят, как они видят свой прогресс в этом направлении”, — говорит Корниенко.

Корниенко добавил, что уже общался с Саакашвили и задал ему ряд вопросов. Во время заседания фракции нардеп хочет узнать видение Саакашвили об отношениях с международными партнерами Украины.

“То что я знаю, что он в этом очень разбирается и имеет хорошие отношения по всему миру с дипломатическими кругами. И нам следовало бы в этом направлении усилиться, особенно учитывая ситуацию с международным финансированием, за которое мы боремся уже не первый месяц. Но возникает вопрос, сможет ли нам господин Саакашвили помочь выстраивать такое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, чтобы оно было взаимовыгодным”, — подытожил Корниенко.

Ранее бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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