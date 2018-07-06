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Наступного тижня у Львові стартує фан-турнір футбольних вболівальників

Наступного тижня у Львові стартує фан-турнір футбольних вболівальників

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Уже невдовзі у Львові розпочнеться дванадцятий традиційний міжнародний фан-турнір футбольних вболівальників різних країн під назвою EUROFANZ. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Змагання триватимуть три дні, а саме 13–15 липня.

У футбольному турнірі EUROFANZ-2018 братимуть участь фан-збірні наступних країн: Україна, Франція, Швеція, Ірландія, Шотландія, Болгарія, Румунія, Білорусь, Латвія, а також фан-команди наступних клубів: “Карпати” (Україна), “Ньюкасл” (Англія), “Геренвен”, “Феєнорд” (обидві — Нідерланди), “АІК” (Швеція), “Бала Таун” (Уельс), “Гельсінкі” (Фінляндія), “Динамо” Мн (Білорусь), “Зімбру” (Молдова), “Збройовка Брно”, “Словацко” (обидві — Чехія), “Дукла” (Словаччина).

На груповому етапі буде сформовано сім груп по три команди в кожній, і матчі відбудуться в п’ятницю, 13 липня. За результатами групової стадії змагань до матчів плей-офф потраплять 16 найкращих вболівальницьких колективів, і в суботу, 14 липня, відбудуться двобої 1/8-ї та 1/4 фіналу.

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У неділю, 15 липня, апогеєм міжнародного фан-турніру стануть два півфінали та фінальний матч, у перерві якого відбудеться благодійна акція “Фанати Європи — львівським дітям” (делегації вболівальників передадуть гуманітарну допомогу дітям із львівського дитячого будинку).

Усі матчі проходитимуть під живий коментар найкращих львівських коментаторів і музичний супровід. Перед кожною грою учасники змагань зможуть відчути себе частиною грандіозного футбольного свята.

Фан-фестиваль EUROFANZ-2018 стане наймасштабнішим заходом подібного типу у всій Європі.

Адреси стадіонів і дати проведення матчів:

· стадіон “Прогрес” (м. Львів, вул. Б. Януша, 1): 13 липня (10.00 — 20.00), 14 липня (10.30 — 16.30);

· стадіон Львівського національного аграрного університету (смт. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1): 13 липня (10.00 — 17:30), 14 липня (10.30 —16.30);

· Стадіон СКА (м. Львів, вул. Клепарівська, 39а): 15 липня (10.30 — 15.30) — півфінальні матчі, фінал, нагородження.

Попередня програма проведення міжнародного фан-фестивалю:

· 12.07.2018 — прибуття команд до Львова, офіційна прес-конференція;

· 13.07.2018 — матчі групових турнірів;

· 14.07.2018 — матчі стадії плей-офф (1/8 і 1/4 фіналу);

· 15.07.2018 — півфінали, фінал, а також офіційна церемонія нагородження учасників.

Як писав УНН, за словами екс-наставника “Карпат”, “Металіста”, “Дніпра” і збірної України Мирона Маркевича, український футбол сьогодні переживає революцію, і вона є корисною для всього футбольного середовища. 

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