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На следующей неделе во Львове стартует фан-турнир футбольных болельщиков

На следующей неделе во Львове стартует фан-турнир футбольных болельщиков

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вскоре во Львове начнется двенадцатый традиционный международный фан-турнир футбольных болельщиков разных стран под названием EUROFANZ. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Соревнования продлятся три дня, а именно 13-15 июля.

В футбольном турнире EUROFANZ-2018 примут участие фан-сборные следующих стран: Украина, Франция, Швеция, Ирландия, Шотландия, Болгария, Румыния, Беларусь, Латвия, а также фан-команды следующих клубов: "Карпаты" (Украина), "Ньюкасл" (Англия), "Геренвен", "Фейеноорд" (обе - Нидерланды), "АИК" (Швеция), "Бала Таун" (Уэльс), "Хельсинки" (Финляндия), "Динамо" Мн (Беларусь), "Зимбру" (Молдова), "Брно Брно", "Словацко" (обе - Чехия), "Дукла" (Словакия).

На групповом этапе будет сформировано семь групп по три команды в каждой, и матчи состоятся в пятницу, 13 июля. По результатам групповой стадии соревнований к матчам плей-офф попадут 16 лучших коллективов болельщиков, и в субботу, 14 июля, состоятся поединки 1/8-й и 1/4 финала.

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В воскресенье, 15 июля, апогеем международного фан-турнира станут два полуфинала и финальный матч, в перерыве которого состоится благотворительная акция "Фанаты Европы - львовским детям" (делегации болельщиков передадут гуманитарную помощь из львовского детского дома).

Все матчи будут проходить под живые комментарии лучших львовских комментаторов и музыкальное сопровождение. Перед каждой игрой участники соревнований смогут почувствовать себя частью грандиозного футбольного праздника.

Фан-фестиваль EUROFANZ-2018 станет самым масштабным мероприятием подобного типа во всей Европе.

Адреса стадионов и даты проведения матчей:

· Стадион "Прогресс" (г. Львов, ул. Б. Януша, 1): 13 июля (10.00 - 20.00), 14 июля (10.30 - 16.30)

· Стадион Львовского национального аграрного университета (с. Дубляны, ул. Владимира Великого, 1): 13 июля (10.00 - 17:30), 14 июля (10.30 -16.30)

· Стадион СКА (г. Львов, ул. Клепаровская, 39а): 15 июля (10.30 - 15.30) - полуфинальные матчи, финал, награждение.

Предварительная программа проведения международного фан-фестиваля:

· 12.07.2018 - прибытие команд во Львов, официальная пресс-конференция;

· 13.07.2018 - матчи групповых турниров;

· 14.07.2018 - матчи стадии плей-офф (1/8 и 1/4 финала)

· 15.07.2018 - полуфиналы, финал, а также официальная церемония награждения участников.

Как писал УНН, по словам экс-наставника "Карпат", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирона Маркевича, украинский футбол сегодня переживает революцию, и она является полезной для всей футбольной среды.

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