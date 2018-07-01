Наступного тижня почнуться україно-американські військові навчання "Сі Бриз – 2018"

"У підготовці та застосуванні сил запроваджуються нові стандарти: українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2018", які розпочинаються наступного тижня, стануть іспитом на спроможність Морського командування на взаємосумісність з кращими флотами світу і спроможність управляти багатонаціональним з’єднанням", - повідомив С.Полторак.



Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня.



