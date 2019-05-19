Наступний тиждень в Україні буде хмарним - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Наступного тижня на більшості території України буде хмарна погода, подекуди з проясненнями, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
Так, 20 травня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях та на Вінниччині дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на крайньому сході 8-10°; вдень 23-28°, у західних областях 19-24°.
21-22 травня у західних областях - хмарно з проясненнями; грозові дощі, на Прикарпатті місцями значні; температура вночі 8-13°, вдень 16-21°. На решті території мінлива хмарність; невеликі короткочасні дощі, грози, лише 21 травня у східній частині та більшості південних областей без опадів; температура вночі 10-15°, на крайньому сході місцями 8-10°, вдень 21 травня 20-25°, 22 травня 17-22°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
В Укргідрометцентрі додали, що 23- 24 травня очікуються невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Температура вночі 9-14°, вдень у південній частині 21-26°, у західних областях 15-20°, на решту території 18-23°.
Нагадаємо, у день інавгурації в Україні оголосили штормове попередження.