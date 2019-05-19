Следующая неделя в Украине будет облачной - синоптики

Так, 20 мая в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 8-10°; днем 23-28°, в западных областях 19-24°.

21-22 мая в западных областях - облачно с прояснениями; грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность; небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь 21 мая в восточной части и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 8-10°, днем 21 мая 20-25°, 22 мая 17-22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Укргидрометцентре добавили, что 23-24 мая ожидаются небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Температура ночью 9-14°, днем в южной части 21-26°, в западных областях 15-20°, на остальной территории 18-23°.

Напомним, в день инаугурации в Украине объявили штормовое предупреждение.