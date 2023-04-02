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Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту - Зеленський

Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту - Зеленський

Київ • УНН

 • 1306077 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги, зазначив президент у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі", - наголосив Володимир Зеленський.

Додамо

Минулого літа і восени Україна довела, що весняне звільнення північних областей не було випадковістю. Країна готує наступні кроки та активні дії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Українські Національні Новини

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