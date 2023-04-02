Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту - Зеленський

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"Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі", - наголосив Володимир Зеленський.

Додамо

Минулого літа і восени Україна довела, що весняне звільнення північних областей не було випадковістю. Країна готує наступні кроки та активні дії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.