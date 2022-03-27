Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”.
Наступний раунд перемовин між Україною та росією відбудеться 28-30 березня в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Черговий живий раунд перемовин між українською та російською сторонами щодо вторгнення рф відбудеться 28-30 березня в Туреччині. Про це у Facebook повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія, інформує УНН.
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"Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", – написав Арахамія.
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